Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın yerine Fenerbahçe efsanesi

Ergin Ataman Panathinaikos'ta EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.
Türk başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos, tecrübeli ismin yerini Fenerbahçe'de de görev yapmış Zeljko Obradovic ile doldurdu. Obradovic daha önce de Panathinakos'u çalıştırmıştı.
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi yeniden başladı.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Ergin Ataman'la yollarını ayıran Panathinaikos, daha önce kulüpte görev yapan Zeljko Obradovic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün paylaşımında, "Sanki bir gün bile geçmemiş gibi. Tarih devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
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