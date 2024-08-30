Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke altın madalya kazandı

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalyasını kazandı.

Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.

Milli tekvandocu Gamze Gürdal da kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin ilk altın madalyası

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Milli sporcumuz Gürdal gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Her iki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.







