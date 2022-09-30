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Göztepe Pendikspor'a konuk oluyor

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçına Pendikspor deplasmanında çıkacak. Peki Pendikspor-Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Mücadeleyle ilgili merak bu bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Pendikspor-Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
Sarı-kırmızılılar 6 maçta 8 puan topladı.

1. Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.


Pendikspor-Göztepe maçı ne zaman?

1 Ekim Cumartesi Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Pendikspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligin ilk 6 haftasında 8 puan toplayıp, averajla 11. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta sonrası teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırmasının ardından hafta içi Ekrem Dağ'ı futbol takımı sorumluluğuna getirirken, Şakir Özkayımoğlu'nu da antrenör kadrosuna dahil etmişti.

Yeni teknik heyetiyle ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor karşılaşması için son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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