Göztepe Pendikspor'a konuk oluyor

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İstanbul Valiliği'nden Ümit Özdağ'ın okuldan atıldığını iddia ettiği öğrenciyle ilgili açıklama: Öğrenci şu an derste

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki okulunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Samet Gül'ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir öğrencinin okuldan atıldığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Halkalı Güneş Ortaokulu’nda vefat eden öğrencimiz ile ilgili paylaşımda bulunan Z. K. isimli öğrencimizin, okuldan atıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.