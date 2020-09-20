Perulu orta saha Wilder Cartagena'dan Galatasaray itirafı
Perulu orta saha Wilder Cartagena'dan Galatasaray itirafı
Şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Wilder Cartagena ile ilgilendikleri iddia edilmişti. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olacağına yönelik haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Galatasaray'da orta saha transferi yaparak, alternatifli bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımın Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Wilder Cartagena ile ilgilendikleri iddia edilmişti.
"Somut bir şey yok"
Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Los Andes'e konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Herhangi bir bilgim de yok. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşünüyorum. Somut bir şey olsa menajerim bana söylerdi" ifadelerini kullandı.
Godoy Cruz forması giyen Cartagena, geride bıraktığımız sezon 5 maçta 1 gol kaydetti. 25 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fakat oyuncunun takımıyla 1 yıllık daha sözleşme uzatma opsiyonu buluyor.
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