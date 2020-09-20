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​Perulu orta saha Wilder Cartagena'dan Galatasaray itirafı

Perulu orta saha Wilder Cartagena'dan Galatasaray itirafı

Şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Wilder Cartagena ile ilgilendikleri iddia edilmişti. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olacağına yönelik haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Wilder Cartagena'nın güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Wilder Cartagena'nın güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Galatasaray'da orta saha transferi yaparak, alternatifli bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımın Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Wilder Cartagena ile ilgilendikleri iddia edilmişti.

"Somut bir şey yok"

Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Los Andes'e konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Herhangi bir bilgim de yok. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşünüyorum. Somut bir şey olsa menajerim bana söylerdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu
Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu

Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, takımdan ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Adana ekibinin Emircan Altıntaş transferini gerçekleştiremeyince Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi

  • Godoy Cruz forması giyen Cartagena, geride bıraktığımız sezon 5 maçta 1 gol kaydetti. 25 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fakat oyuncunun takımıyla 1 yıllık daha sözleşme uzatma opsiyonu buluyor.

Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi
Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetGalatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.Galatasaray Azerbaycan'da turladı: Mbaye Diagne yıldızlaştı Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdiGalatasaray'ın Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta, Azerbaycan temsilcisinin 22 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Lawal dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla, Neftçi'nin önemli ataklarında yer aldı. Temmuz ayında bedelsiz bir şekilde Lokeren'den transfer edilen Lawal'ın yıllık maaşı da şaşkına çevirdi.Spor yorumcusu Mehmet Ayan'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, genç oyuncu senelik 100 bin dolar kazanıyor. Ayan Twitter'da, "Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü'nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL'ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş" ifadelerini kullandı.Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü&#39;nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL&#39;ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş.&mdash; Mehmet Ayan (@mehmetayan75) September 17, 2020 Sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler

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