​Perulu orta saha Wilder Cartagena'dan Galatasaray itirafı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Galatasaray'da orta saha transferi yaparak, alternatifli bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımın Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Wilder Cartagena ile ilgilendikleri iddia edilmişti.

"Somut bir şey yok"

Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Los Andes'e konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Herhangi bir bilgim de yok. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşünüyorum. Somut bir şey olsa menajerim bana söylerdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, takımdan ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Adana ekibinin Emircan Altıntaş transferini gerçekleştiremeyince Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi

Godoy Cruz forması giyen Cartagena, geride bıraktığımız sezon 5 maçta 1 gol kaydetti. 25 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fakat oyuncunun takımıyla 1 yıllık daha sözleşme uzatma opsiyonu buluyor.