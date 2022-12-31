Podolski "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Anadolu Ajansının düzenlediği ve 85 seçkin fotoğrafın yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan, Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'ın yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen ünlü futbolcu Podolski, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Podolski, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyonluğa ulaştığı final maçının ardından çektiği



Haber kategorisinde Podolski, Kahraman Bekçili'nin, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve arkadaşlarının üzüntüsünü anlatan

Podolski, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un, Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çektiği ve sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sırasında bazı çocukların yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü anlatan

Podolski, orta sahanın gerisinden atıyor🚀pic.twitter.com/MGJfQ76Sqz — SPOR (@yenisafakspor) November 6, 2022

Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı: "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun" pic.twitter.com/fuZ4mt7mlc REKLAM May 31, 2021

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