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Podolski "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, 85 özel fotoğraf içinden yılın en iyilerini seçti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Podolski yılın fotoğraflarında neleri seçti?
Podolski, 37 yaşında Gornik Zabre formasını giyiyor.

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Anadolu Ajansının düzenlediği ve 85 seçkin fotoğrafın yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan, Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'ın yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen ünlü futbolcu Podolski, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Podolski, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyonluğa ulaştığı final maçının ardından çektiği
Podolski, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyonluğa ulaştığı final maçının ardından çektiği

Haber kategorisinde Podolski, Kahraman Bekçili'nin, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve arkadaşlarının üzüntüsünü anlatan
Haber kategorisinde Podolski, Kahraman Bekçili'nin, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve arkadaşlarının üzüntüsünü anlatan

Podolski, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un, Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çektiği ve sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sırasında bazı çocukların yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü anlatan
Podolski, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un, Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çektiği ve sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sırasında bazı çocukların yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü anlatan

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