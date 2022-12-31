Podolski "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Anadolu Ajansının düzenlediği ve 85 seçkin fotoğrafın yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan, Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'ın yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen ünlü futbolcu Podolski, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Podolski, orta sahanın gerisinden atıyor🚀pic.twitter.com/MGJfQ76Sqz
Podolski, orta sahanın gerisinden atıyor🚀pic.twitter.com/MGJfQ76Sqz— SPOR (@yenisafakspor) November 6, 2022
Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı: "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun" pic.twitter.com/fuZ4mt7mlc
Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı: "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun" pic.twitter.com/fuZ4mt7mlc— SPOR (@yenisafakspor) May 31, 2021