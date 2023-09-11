Pogba'ya doping testi şoku

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi. İtalya'nın ulusal anti-doping mahkemesi, Paul Pogba'yı geçici olarak futboldan uzaklaştırdı.