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Spor

Pogba'ya doping testi şoku

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir.

21:31 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Paul Pogba

Paul Pogba

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi. İtalya'nın ulusal anti-doping mahkemesi, Paul Pogba'yı geçici olarak futboldan uzaklaştırdı.

Suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir

30 yaşındaki Pogba, doping yapmaktan suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir.


Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadeleye yedek başlayan Pogba, forma şansı bulamamıştı.



#Paul Pogba
#Juventus
#Doping
1 saat önce
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