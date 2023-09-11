Pogba'ya doping testi şoku

Paul Pogba
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi. İtalya'nın ulusal anti-doping mahkemesi, Paul Pogba'yı geçici olarak futboldan uzaklaştırdı.
Suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir
30 yaşındaki Pogba, doping yapmaktan suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir.
Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadeleye yedek başlayan Pogba, forma şansı bulamamıştı.