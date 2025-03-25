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Potada 31. hafta heyecanı

Potada 31. hafta heyecanı

16:1325/03/2025, Salı
AA
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Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı açıklandı.
Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı açıklandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftası, yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta yarın başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor'u ağırlayacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.


Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın maç programı şöyle:


Yarın

13.00 iLab Basketbol-İstanbul Ankaspor (BJK Fibabanka)

15.00 Finalspor-Çayırova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)


27 Mart Perşembe

14.00 Kapaklıspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Trabzonspor-Pizzabulls Co Basket (Hayri Gür)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

17.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bodrum)




#Türkiye Basketbol Ligi
#BJK Fibabanka
#iLab Basketbol
#İstanbul Ankaspor

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