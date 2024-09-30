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İngiltere Premier Lig'de zirve el değiştirdi: İşte yeni puan durumu

İngiltere Premier Lig'de zirve el değiştirdi: İşte yeni puan durumu

13:3630/09/2024, понедельник
G: 30/09/2024, понедельник
AA
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Liverpoollu oyuncuların sevinçleri
Liverpoollu oyuncuların sevinçleri

İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonrasında zirvenin sahibi değişti. Puan kaybı yaşayan Manchester City, ikinciliğe geriledi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek ilk sıraya yükseldi. Merseyside temsilcisi, Konate ve Salah'ın fileleri havalandırdığı karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.


Lider Liverpool

Deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kalan Manchester City ise bu sezon üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve liderliği Liverpool'a kaptırdı.


Arsenal, Leicester City'yi 4-2 yenerken, Chelsea ise Brighton'ı aynı skorla mağlup etti.


Ferdi 71 dakika süre aldı

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 71 dakika süre aldı. Türk oyuncu Yunus Emre Konak ise takımı Brentford'un West Ham United ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 85. dakikada oyuna dahil oldu.


Bournemouth-Southampton maçıyla 6. haftası geride kalacak Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla ilk basamakta yer aldı. Kırmızı-beyazlıların ardından Manchester City ve Arsenal ise 14'er puanla sıralandı.



İngiltere Premier Lig Puan Durumu:



#Premier Lig
#Manchester City
#Liverpool

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