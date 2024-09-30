İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonrasında zirvenin sahibi değişti. Puan kaybı yaşayan Manchester City, ikinciliğe geriledi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek ilk sıraya yükseldi. Merseyside temsilcisi, Konate ve Salah'ın fileleri havalandırdığı karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kalan Manchester City ise bu sezon üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve liderliği Liverpool'a kaptırdı.
Arsenal, Leicester City'yi 4-2 yenerken, Chelsea ise Brighton'ı aynı skorla mağlup etti.
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 71 dakika süre aldı. Türk oyuncu Yunus Emre Konak ise takımı Brentford'un West Ham United ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 85. dakikada oyuna dahil oldu.
Bournemouth-Southampton maçıyla 6. haftası geride kalacak Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla ilk basamakta yer aldı. Kırmızı-beyazlıların ardından Manchester City ve Arsenal ise 14'er puanla sıralandı.