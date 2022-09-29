Spor Ramires kramponlarını astı
FUTBOL FUTBOL

Ramires kramponlarını astı

İngiltere ekibi Chelsea'nin eski oyuncularından Brezilyalı Ramires, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ramiresin kariyeri: Hangi takımlarda forma giydi ve kaç kupa kazandı?
Ramires, Chelsea formasıyla 5 kez kazandı.

Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Ramires, "Bir süre düşündükten sonra futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Takım arkadaşlarıma, çalıştığım antrenörlerime, oynadığım kulüplere ve Brezilya Milli Takımı'na teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Cruzeiro ve Portekiz'de Benfica formaları giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2010'da 22 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Ramires, 2016'da ise 28 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, son olarak ülkesinin Palmeiras ekibinde görev yapmıştı.

Ramires, Chelsea formasıyla birer kez İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda ise 51 maça çıkıp 4 gol kaydeden Ramires, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Rami7oficial (@rami7oficial)'in paylaştığı bir gönderi

Arda Turan futbolu bıraktı: Kariyerine 13 kupa sığdırdı
SPOR
Arda Turan futbolu bıraktı: Kariyerine 13 kupa sığdırdı
Düşündükçe sinirleniyorum

'Düşündükçe sinirleniyorum'

​Salih Uçan'dan milli takım çıkışı.
Herkes yıldız olmasını bekliyordu

Herkes 'yıldız'
olmasını bekliyordu

Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü.
Neler olacağını göreceğiz

'Neler olacağını
göreceğiz'

​Beşiktaş'a gol atarsa sevinç yaşayacak mı?
'Fatih Terim'le <br>birlikte izledik'

'Fatih Terim'le
birlikte izledik'

​Selçuk İnan, Fenerbahçeli futbolcuyla ilgili itirafta bulundu.
Ekibi belli oldu

Ekibi belli oldu

​Göztepe'de göreve getirilen Ekrem Dağ'ın antrenör kadrosu açıklandı.
Derbilerde <br>deplasman yasağı

Derbilerde
deplasman yasağı

​İstanbul Valiliği alınan kararı duyurdu.
'Anormal <br>bir şey olmadı'

'Anormal
bir şey olmadı'

​Amedspor başkanı Bursaspor maçında yaşananları normalleştirmeye çalıştı.
Derbi öncesi <br>olay görüntüler

Derbi öncesi
olay görüntüler

Satırla Vodafone Park'ın önüne gelip kavga çıkardılar.
'Geçilmeye <br>pek niyetimiz yok'

'Geçilmeye
pek niyetimiz yok'

Kupanın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin <br>en büyük kozu

Fenerbahçe'nin
en büyük kozu

​Jorge Jesus'un derbilerdeki başarısı dikkati çekiyor.
Prim sözü

Prim sözü

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçı öncesi takıma öz güven aşıladı.
Deplasman Aslan'ı

Deplasman Aslan'ı

​Sarı-kırmızılılar dış sahada zirvede.
Cumhurbaşkanlığı Kupası<br>Anadolu Efes'in

Cumhurbaşkanlığı Kupası
Anadolu Efes'in

Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.