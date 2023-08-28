Ramos'ta sona doğru

Transfer sezonu bitmeden kadrosunu bir stoperle takviye etmek isteyen Galatasaray'da bu bölge için listenin ilk sırasında Sergio Ramos yer alıyor.





San-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırma noktasına gelmesi 37 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakmasını sağlarken, ekonomik konularda ise şu ana kadar henüz bir anlaşma sağlanamadı. Icardi'ye sponsorlarla birlikte 10 milyon euro ödeyecek sarı-kırmızılı yönetim, bu meblağı tavan ücret olarak belirledi ve pazarlıklarda geri adım atmadı. 12 milyon Euro ile masaya oturan dünyaca ünlü İspanyol stoper, 9 milyon euroya inmek durumunda kaldı. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.





Sarı-kırmızılı takımın yarın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde hafta içinde açıklanması bekleniyor.













Nelsson beklemede





Galatasaray'da Victor Nelsson'un durumu ise belirsizliğini koruyor.





Nottingham Forest'm transfer teklifinde bulunduğu Danimarkalı stoper için minimum beklenti 20 milyon euro. Premier Lig'de kariyerine devam etmeye sıcak bakan Nelsson şu an için beklemede.













Verratti için şok iddia





Bu arada Galatasaray'ın orta saha için listesinde olan yine Paris Saint Germain forması giyen İtalyan yıldız Marco Verratti için şok bir iddia geldi. Paris Saint Germain'in İtalyan yıldızının transferinde Katar kulübü Al Arabi'nin önde olduğu ileri sürüldü.





Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Arabi, Verratti'nin transferi için Fransız takımıyla anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun transferinden emin olan Katar temsilcisinin, Marco Verratti'yi de ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.





2012 yılından beri PSG'de forma giyen Verratti'nin, Fransız kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 38 maça çıkan İtalyan yıldız 1 asist yaparken, gol atamadı.



















