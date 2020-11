​Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir gollerine devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalarla beraber, 3. hafta mücadeleleri de sona erdi. B Grubu'nda yer alan Rapid Wien sahasında Dundalk'ı konuk etti. Kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncularla da gündeme gelen Rapid, mücadelede 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Dejan Ljubicic, 79. dakikada Kelvin Arase, 87. dakikada Maximillian Hofmann ve 90. dakikada Yusuf Demir attı. Dundalk'ın gollerini ise 7. dakikada Patrick Hoban, 81. ve 90+6. dakikalarda penaltılardan David McMillian kaydetti. Bu sonucun ardından Rapid, 3 puanla Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Dundalk ise henüz puanla tanışamadı.

Genç yeteneğin menajeri açıkladı: Avusturya elinden geleni yapıyor ama Türkiye'den teklif yok İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı 'Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler' listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi. Aynı zamanda listede, Rapid Wien'de oynayan genç yıldız Yusuf Demir'de yer aldı. Henüz milli takım tercihini yapmayan 17 yaşındaki oyuncunun menajeri Emre Öztürk ve Sertan Güneş, sorularımızı yanıtladı.Büyük takımlar peşindeBarcelona, Roma ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yakından takip ettiği Yusuf Demir için, Avrupa'dan görüştükleri takımlar olduğunu söyleyen Emre Öztürk, oyuncuya Türkiye'den teklif gelip gelmediğini de açıkladı. Öztürk, "Avrupa'dan görüştüğümüz takımlar var. Yusuf izlenilen, yakından takip edilen bir oyuncu. İnşallah gelecek transfer döneminde bir şeyler olacak. Yusuf'un şuan da kulüp bazında Türkiye'ye gitmesi hayal olur. Çok genç bir oyuncu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Tercihini Avrupa'dan yana yapacak" ifadelerini kullandı. "Türkiye'den teklif almadık"Henüz milli takım tercihini yapmayan Yusuf Demir'in Türkiye'den davetiye almadığını belirten Emre Öztürk, "Geçtiğimiz günlerde Yusuf, Avusturya A Milli Takım'ı aday kadrosuna çağrıldı. 32 kişilik listede yer aldı ama daha sonra kadroya seçilmedi. U21 takımıyla Kosova'ya karşı oynanan maçta 90 dakika süre aldı. Şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir teklif almadık. Bize davetiye gelmedi" dedi."Avusturya Yusuf'u kazanmak için elinden geleni yapıyor"Avusturya'nın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Avusturya A Milli Takım hocası, Yusuf ile sürekli iletişim halinde. Her ay 2-3 defa konuşuyorlar. Yakından takip ediyorlar. Fakat Türkiye henüz bir şey yapmadı. Bir taraf oyuncuyu kazanmak için çok uğraşıyor ama diğer taraftan henüz böyle bir ilgi yok" ifadelerini kullandı."Milli Takım kararını Yusuf kendisi verecek"Yusuf Demir'in milli takım seçiminde etkisi olmadığını belirten menajer Emre Öztürk, "İçimizdeki Türk kanını kimse alamaz. Bir Türk'üz. Fakat Yusuf'un milli takım tercihine ben karışamam. Bu oyuncunun vereceği kendi kararı. Şu anda Avusturya istiyor. Eğer Türkiye'den bir davetiye gelirse, o zaman Yusuf düşün ve kendi kararını kendisi verir" dedi. "Genç oyuncuları Türkiye'den kim izliyor belli değil" Abdullah Avcı zamanında scoutların, genç oyuncuları takip ettiklerini belirten Emre Öztürk, şu anda böyle bir uygulamanın olup olmadığını bilmediğini söyledi. Öztürk, "Milli Takım'da eskiden scoutlar vardı. Yanılmıyorsam Abdullah Avcı döneminde. Her ülkede gelip maçları izlerlerdi. Onlar bitti. Kim yapıyor, oyuncuları kim izliyor, kim öneriyor belli değil. Böyle bir şey varsa da ben bilmiyorum ama oyuncuyu Türkiye'den gelip izleyen kimse yok" ifadelerini kullandı."Oyuncuların, Milli Takım'a çağrılma kriterleri ne? Tanıdık mı olması gerekiyor?"Genç oyuncuların, Türkiye Milli Takımı'na hangi kriterlerden seçildiğini bilmediğini söyleyen Öztürk, "Yusuf Demir ve Ercan Kara, Rapid'in Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadı. Onları federasyondan kim izledi? Oyuncuları seçme kriterleri neler? Neye göre oyunculara davetiye gönderiyorlar? Bir tanıdık mı olması gerekiyor? Şenol Güneş çok değerli bir hoca ama oyuncuların nasıl değerlendirildiğini, kimin gelip izlediğini bilmiyoruz. Şimdi diyelim ki 4-5 ay sonra Avusturya'dan teklif geldi. Yusuf'da orayı seçti. İnsanlar, işin arka planını bilmiyor. Bu sefer ona yüklenecekler 'Nasıl Avusturya'yı seçersin' diye. Dediğim gibi bir taraf oyuncuyu kazanmak için çok uğraşıyor ama diğer taraftan bir teklif yok" dedi. "Ercan Kara, İlhan Mansız gibi"Son olarak yine Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Ercan Kara hakkında da konuşan Emre Öztük, oyuncunun Türk Milli Takımı'nda oynamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Öztürk" Ercan Kara, İlhan Mansız gibi sonradan patladı. Türkiye'den davetiye alırsa, oynamasından yana sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Yusuf Demir gollerine devam ediyor

Bu sezon toplamda 8 kez Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, 3 gol ve 1 asistle oynadı. 17 yaşındaki genç yetenek, Rapid'in Şanmpiyonlar Ligi Elemeleri'nde Gent ile oynadıkları maçta da fileleri havalandırmıştı. Yusuf Demir henüz milli takım tercihini yapmayan oyuncular arasında yer alıyor.

Rapid Wien forması giyen Türk kökenli oyuncular

Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien, kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncularla da gündeme gelemeye devam ediyor. Yusuf Demir'in yanı sıra; Ercan Kara ve Melih İbrahimoğlu'da Rapid forması giyiyor.

