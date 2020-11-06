Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir gollerine devam ediyor
Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir gollerine devam ediyor
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. B Grubu'nda yer alan Rapid Wien sahasında Dundalk'ı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada henüz milli takım tercihini yapmayan Türk kökenli genç oyuncu Yusuf Yazıcı, son dakikada attığı golle takımın galibiyetinde önemli bir pay sahibi oldu. Yusuf Demir'in attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalarla beraber, 3. hafta mücadeleleri de sona erdi. B Grubu'nda yer alan Rapid Wien sahasında Dundalk'ı konuk etti. Kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncularla da gündeme gelen Rapid, mücadelede 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Dejan Ljubicic, 79. dakikada Kelvin Arase, 87. dakikada Maximillian Hofmann ve 90. dakikada Yusuf Demir attı. Dundalk'ın gollerini ise 7. dakikada Patrick Hoban, 81. ve 90+6. dakikalarda penaltılardan David McMillian kaydetti. Bu sonucun ardından Rapid, 3 puanla Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Dundalk ise henüz puanla tanışamadı.
Yusuf Demir gollerine devam ediyor
Bu sezon toplamda 8 kez Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, 3 gol ve 1 asistle oynadı. 17 yaşındaki genç yetenek, Rapid'in Şanmpiyonlar Ligi Elemeleri'nde Gent ile oynadıkları maçta da fileleri havalandırmıştı. Yusuf Demir henüz milli takım tercihini yapmayan oyuncular arasında yer alıyor.
Rapid Wien forması giyen Türk kökenli oyuncular
Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien, kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncularla da gündeme gelemeye devam ediyor. Yusuf Demir'in yanı sıra; Ercan Kara ve Melih İbrahimoğlu'da Rapid forması giyiyor.
Yusuf Demir'in Dundalk'a attığı gol
‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine adını yazdıran Rapid Wien’in Türk kökenli genç yeteneği #YusufDemir'in milli takım tercihi merakla bekleniyor. 17 yaşındaki futbolcunun menajeri ne söylüyor?👇 pic.twitter.com/A4eFCxsNSj
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