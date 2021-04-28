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Real Madrid'de sandık görevlisi Marcelo, Chelsea maçında oynamayacak

Real Madrid'de Marcelo, Madrid'de yapılacak seçimlerde görevli olduğu için Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea'ye karşı oynayamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridde sandık görevlisi Marcelo, Chelsea maçında oynamayacak
Marcelo'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin rövanşı ise 5 Mayıs Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Fakat bu maçta İspanyol ekibinde Marcelo, ilginç bir nedenden dolayı forma giyemeyecek.

İspanyol basınından Arancha Rodríguez'in haberine göre, Marcelo Chelsea maçı için İngiltere'ye götürülmeyecek. Çünkü 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, salı günü Real Madrid'de yapılacak olan seçimde sandık görevlisi olarak görev yapacak.

Başvuru yapılacak

Seçimde görevli olan Marcelo, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İngiltere'ye gidemeyecek. İspanyol Yönetimi, yıldız oyuncunun Chelsea maçında oynayabilmesi için başvuru yapacak.

  • Gelecek sezon Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, bu sezon çıktığı 16 maçta, 4 asistle oynadı.

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