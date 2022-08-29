Spor Rıdvan Dilmenden Beşiktaş yorumu "Süper Ligin çok üstünde"
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: "Süper Lig'in çok üstünde!"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki oyununu değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Süper Lig'in üstünde bir seviyede olduğunu belirtirken Weghorst ile ilgili de dikkat çekici yorumlarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Beşiktaş için ne dedi: Rıdvan Dilmenden Weghorst sözleri
Rıdvan Dilmen - Futbol yorumcusu

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki oyunundan etkilendi. Dilmen, "Beşiktaş'ın lig standartlarının üzerinde bir temposu var. Valerien Ismael sezon başı çok iyi çalıştırmış takımı. Fizik olarak, Beşiktaş ligin üstünde. Kalite de serpiştiriliyor buna" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • -"Beşiktaş, sezon başında çok iyi çalışmış. Valerien Ismael takımı fiziksel açıdan çok iyi çalıştırmış. Süper Lig'in üstünde bir seviyedeler."
  • -"Sadece fiziksel olarak değil takımın içine de kalite serpiştirilmiş."
  • -"Weghorst çok formda. İlk golde asisti çok klas. Sadece gol atan değil, oynatan da bir forvet."
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