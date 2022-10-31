Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus ve Arda Güler itirafı: "Hoca biliyor"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda ligde 34 gol kaydetti. Karşılaşma sonrasında TV8.5'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 103 gollü sezonu yeniden yaşadıklarını belirtti. Rıdvan Dilmen'in İstanbulspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
"Feriştahınızı yönetti"
- "Ali Koç sezon başında oyunculara Jesus'u getirerek 'Sizin feriştahınızı yönetti bu adam' mesajını vermek istedi. Geçtiğimiz sezonki başarıya rağmen yüksek profil bir teknik direktör getirerek oyunculara mesaj verdi."
"103 gollü sezonu yaşıyoruz"
- "Abartmadan söylüyorum. 103 gollü 88-89 sezonunun bir benzerini izliyoruz bu sezon. Dünya Kupası arasına girildiğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk rakipleri ile arasında 5 ile 10 puan olacağını düşünüyorum. Biz 88-89 sezonuna böyle başlayamamıştık."
"Arda Güler'i maç çözecek oyuncu olarak oyuna aldı"
- "30 milyon euroluk forvetleri olan Rennes'e karşı 2 maçta da 2-0'dan, 3-0'dan geri gelmek kolay değil. Bu tarz dönüşleri ancak Jesus gibi 3 yemek ile 5 yemek arasında fark görmeyen hocalar yapar. Hoca, Arda Güler'i İstanbulspor maçında oyuna sokmuyor ancak Rennes maçında sokuyor, neden? Rennes maçında 'Maç gitti, sen oyna bari' diye almadı Arda'yı oyuna. Rennes maçında Arda'nın 70 metre koşmasına gerek olmadığını biliyor hoca. Arda'yı o dakikada maç çözecek oyuncu olarak görüyor aslında."
"Batshuayi acımasızca eleştirildi"
- "Batshuayi'nin Beşiktaş'ta çok acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum. Forvet her zaman gol pozisyonuna girmeli. Klas olarak Enner Valencia'nın Fenerbahçe'nin en iyi forveti olduğunu düşünüyorum ancak Batshuayi'yi bonservis ile almak Fenerbahçe için çok önemliydi."