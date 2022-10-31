Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus ve Arda Güler itirafı: "Hoca biliyor" Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 103 gollü sezonu tekrar yaşadıklarını söylerken; aynı zamanda Jorge Jesus ve Arda Güler hakkında da konuştu. Rıdvan Dilmen'in İstanbulspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanları haberimizden okuyabilirsiniz.

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