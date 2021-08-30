Rıdvan Dilmen'den dikkat çekici Galatasaray yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında 2-0 öne geçip mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılışını değerlendirdi. Dilmen, Fatih Terim'in genç bir kadro kurmaya çalıştığını ve sahaya çıkan kadronun Galatasaray tarihinde bir ilk olabileceğini söyledi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Galatasaray U 21 tecrübeliler takımı gibi. Böyle büyük bir kulüp için büyük bir risktir. Galatasaray taraftarının sabırlı olması gerekir. Gelecek için ümitlenilmesi gereken bir sezon. Şampiyonluk adayı mı, bence adayı."
- -"Fatih Terim'in skorun 2-2'ye gelmesiyle ilgili sıfır hatası var. Galatasaraylılar sabırlı olmalı."
- -"Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır."