Spor Rıdvan Dilmenden dikkat çekici Galatasaray yorumu
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Rıdvan Dilmen'den dikkat çekici Galatasaray yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Dilmen, sarı kırmızılıların yeni bir kadro kurduğunu belirtirken taktik tahtası üzerinde futbolcuların yaşlarını tek tek okudu ve çarpıcı bir tespitte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Galatasaray için ne dedi? Rıdvan Dilmenin Kasımpaşa-Galatasaray maç yorumu
Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında 2-0 öne geçip mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılışını değerlendirdi. Dilmen, Fatih Terim'in genç bir kadro kurmaya çalıştığını ve sahaya çıkan kadronun Galatasaray tarihinde bir ilk olabileceğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Galatasaray U 21 tecrübeliler takımı gibi. Böyle büyük bir kulüp için büyük bir risktir. Galatasaray taraftarının sabırlı olması gerekir. Gelecek için ümitlenilmesi gereken bir sezon. Şampiyonluk adayı mı, bence adayı."
  • -"Fatih Terim'in skorun 2-2'ye gelmesiyle ilgili sıfır hatası var. Galatasaraylılar sabırlı olmalı."
  • -"Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır."

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