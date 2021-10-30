Spor Rıdvan Dilmenden ofsayt açıklaması Mehmet Topalın iptal edilen golü doğru karar mı?
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den ofsayt açıklaması: Mehmet Topal'ın iptal edilen golü doğru karar mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 72. dakikasında siyah-beyazlı takımda Mehmet Topal'ın attığı şık gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı yorumlayan spor yorumcusu Mehmet Topal, ofsayt kararını değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden ofsayt açıklaması: Mehmet Topalın iptal edilen golü doğru karar mı?
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti.

Gol iptal edildi

Karşılaşmanın 72’nci dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla topu ağlara gönderdi. Golle alakalı VAR incelemesi yapıldı. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, hakem Cüneyt Çakır’ı pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcısı Bahattin Duran'ı yanına çağırdı ve ikilinin yaptığı değerlendirme sonrası Montero'nun kaleciyi etkilediği kararı çıktı ve ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

  • "Bence ofsayt"
  • Mücadele sonrasında TRT Spor'da pozisyonu yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, golün iptal kararının doğru olduğunu söyledi. Dilmen, "Bence ofsayt. Çünkü kaleciye baktım, etkilendi mi? Yani Montero'dan etkilendi mi? Montero ayağını kaçırmaya çalışıyor. Orada Hataylı oyuncular doğru bir strateji izlediler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Hatay deplasmanından puansız ayrıldı
SPOR
Beşiktaş, Hatay deplasmanından puansız ayrıldı

Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu
SPOR
Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.