Rıdvan Dilmen'den ofsayt açıklaması: Mehmet Topal'ın iptal edilen golü doğru karar mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti.
Gol iptal edildi
Karşılaşmanın 72’nci dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla topu ağlara gönderdi. Golle alakalı VAR incelemesi yapıldı. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, hakem Cüneyt Çakır’ı pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcısı Bahattin Duran'ı yanına çağırdı ve ikilinin yaptığı değerlendirme sonrası Montero'nun kaleciyi etkilediği kararı çıktı ve ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
- "Bence ofsayt"
- Mücadele sonrasında TRT Spor'da pozisyonu yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, golün iptal kararının doğru olduğunu söyledi. Dilmen, "Bence ofsayt. Çünkü kaleciye baktım, etkilendi mi? Yani Montero'dan etkilendi mi? Montero ayağını kaçırmaya çalışıyor. Orada Hataylı oyuncular doğru bir strateji izlediler" ifadelerini kullandı.