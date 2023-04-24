Rıza Kayaalp: "Karelin'in rekorunu egale etmek gurur verici"

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 12. Avrupa şampiyonluğunu kazanan ve finale kadar tüm rakiplerini 8-0 sayı üstünlüğüyle yenen Rıza Kayaalp, final güreşinde sakatlanmasına rağmen mücadelesine sonuna kadar devam etti.





Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğu kazanarak Rus güreşçi, Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu.





2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenen Kayaalp 12. kez Avrupa'nın zirvesine 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 yıllarında altın madalya kazanmıştı. Rıza'nın 2020'de de gümüş madalyası bulunuyor.





Yeni Şafak Gazetesi'nden Engin Albayrak'a konuşan Rıza, Rus güreşçi Karelin'in rekorunu egale etmenin gurur verici olduğunu belirterek, "12. Avrupa Zagreb şampiyonluğumun yanında bir de gümüş madalyam var. Toplamda elde ettiğim 13 madalyayla Avrupa Şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu olmak gurur ve mutluluk verici. Hedefimi gerçekleştirdim. Kendime güreşi zirvede bırakmak adına 2024 hedefi koymuştum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kadar bir dünya ve bir Avrupa şampiyonası daha var. O şampiyonalardan da alnımızın akıyla çıkmak ve altın madalya alarak olimpiyat şampiyonu olup bırakmak en büyük hedefim. Olimpiyatlarda 3 madalyam var ama Allah'ın izniyle bu kez altın madalya istiyorum" diye konuştu.





Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Hırvatistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Kayaalp kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti pic.twitter.com/vRqIqWjI6S — SPOR (@yenisafakspor) April 22, 2023





"Yeni Rıza'lara bırakmanın vakti geldi"





Türkiye'yi temsil etmek için uzun kamp dönemleri geçirdiklerini belirten milli güreşçimiz, "Geriye dönüp baktığımda uluslararası organizasyonlarda sanırım 250 maç yaptım. Bir maç 6 dakika sürüyor ama gelin bir de bize sorun. Şampiyonluk için günlerce ailemizden ayrı kalıyoruz. Günlerce kamp, saatlerce antrenman yapıyoruz. Tonlarca yük taşıyıp, yüzlerce litre ter döküyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak ise tüm bunları unutturuyor. Ailem ve kızıma çok zaman ayıramamak da üzücü oluyor bu hasretleri biraz olsun azaltıyor. Artık yavaş yavaş bırakmanın vakti geliyor. Yeni Rıza'lara bu görevleri teslim etmek benim için ayrı bir mutluluk olacak. Alttan gelen yetenekli genç arkadaşlar var. Allah'ın izniyle yeni Rıza'lar bayrağımızı dalgalandıracak. İstiklal Marşı'mızı bazen ama ülkemizi temsil etmek tüm dünyaya dinletecek" dedi.





"Sakatlığım farka mani oldu"





Rıza Kayaalp, final güreşinde sakatlanmasına rağmen mücadelesine sonuna kadar devam etti. Kayaalp, "İlk yarıda ilk puanı rakibi minder dışına taşıyarak aldım. Ardından rakibin pasif güreşmesi nedeniyle 1 puan daha aldım. 2-0 öne geçince rakibimi yerde parter pozisyonunda istedim. Ancak o sırada sağ dizimin yan tarafında bir acı hissettim ve puan çıkaramadım. Ayağımdan sakatlık geçirmeseydim yine 8-0 yapıp, güreşi erken bitirebilirdim. Ayağımın acısına rağmen savaştım ve zafere ulaştım. Allah'a şükürler olsun ki 12. Avrupa şampiyonluğu nasip oldu" dedi.





Rıza Kayaalp, 12. şampiyonluk için poz verirken parmakları yetmedi. Kayaalp, antrenörlerinden destek istedi



✋🤚☝☝ pic.twitter.com/VX0hqYsuJq — SPOR (@yenisafakspor) April 22, 2023





"Yeni Kayaalp kızım Ay Vera olabilir"





Rıza Kayaalp, kendisi güreşi bıraksa da kızı Ay Vera'nın yerini alabileceğini söyledi. Milli güreşçimiz, "Kızım güreşe çok meraklı. Daha yaşı küçük ama sık sık onunla antrenman yapıyoruz. İleride minderlerde sanırım dişi bir Kayaalp izleyebilir herkes. Çünkü birçok güreş tekniğini biliyor artık. Kim bilir benim bıraktığım yerden ileride belki de o devam eder" diye konuştu.



