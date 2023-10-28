Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Olivera kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28'e yükseltti. Rizespor 14 puanda kaldı. Galatasaray gelecek hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.