Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Olivera kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28'e yükseltti. Rizespor 14 puanda kaldı. Galatasaray gelecek hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Rizespor-Galatasaray maçının özeti
10. dakikada Gustavo şutunda defanstan seken topu alan Mosci’nin vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
14. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada Gustavo’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Emirhan Topçu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
27. dakikada Shelvey’in uzun pasında sol çaprazdan topla buluşan Alitn Zeqiri pasını Mithat Pala’ya aktardı. Mithat’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
29. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Torreira’ın vuruşunda ile meşin yuvarlak dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Dries Mertens’in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
38. dakikada Mithat Pala’nın pasıyla topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası içine kadar girerek yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.
48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.
Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.