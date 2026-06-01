Robert Lewandowski'nin eşi transferini açıkladı: Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski’nin forma giyeceği takım merak konusu olurken, eşi Anna Lewandowska’nın sosyal medyada verdiği “Türkiye olacak” yanıtı gündem oldu.
Barcelona’dan ayrıldıktan sonra kariyerine hangi ülkede devam edeceği merak konusu olan Robert Lewandowski ile ilgili Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi.
Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Polonyalı golcüyle temas kurduğu öne sürülürken, transfer söylentileri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Gelişmelerin ardından Lewandowski’nin eşi Anna Lewandowska’ya Instagram üzerinden yöneltilen “Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusu dikkat çekti.
Anna Lewandowska’nın bu soruya verdiği “Türkiye olacak” yanıtı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve transfer iddialarını daha da güçlendirdi.
Barcelona formasıyla geride kalan sezonda 46 resmi karşılaşmada görev alan 37 yaşındaki yıldız forvet, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.