Bahia'nın takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: Futbolcular yaralandı

Brezilya'da Nordeste Kupas'ında Bahia ile Sampaio Correa karşı karşıya geldi. Ancak mücadele öncesinde korku dolu anlar yaşandı. Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega'nın da formasını giydiği Bahia'nın takım otobüsüne bombalı düzenlendi.

Takım otobüsüne saldırı: Yaralılar var

Mücadelenin oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse, stada yaklaştığı esnada patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.

Şarapnel isabet etti

Kulüpten yapılan açıklamada, takım otobüsünde bomba atıldığı ve yaşanan patlama neticesinde futbolcuların yaralandığı duyuruldu. Kaleci Danilo Fernandes'in yüzüne şarapnel isabet ettiği belirtilirken, 33 yaşındaki kalecinin gözüne yakın bir bölgede kesikler meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca sol bek Matheus'un da kollarındaki kesikler sebebiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Danilo Fernandes

Rodallega maça çıktı, golünü attı

Yaşananlara rağmen sahaya çıkmak isteyen Bahia takımı, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Golleri Danielzinho ve Rodallega kaydetti.

"Ölebilirdik"

Bahia Teknik Direktörü Guto Fereira yaşananlar sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Şarapneller iki futbolcumuzu etkiledi. Orada ölebilirdik. Danilo görme yetisini kaybetmek üzereydi. Şimdi hastanede ve tedavi oluyor. Bu aptalca bir şey. İnsanlar bu tür eylemlerin daha iyi performans sergilemeleri için futbolcuları korkuttuğunu düşünüyor. Neden böyle düşnüüyorlar, neden böyle davranıyorlar? Sorunlar bu şekilde çözülemez."