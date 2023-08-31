Roma Lukaku'yu açıkladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lukaku, Roma'da oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Kulübün ve taraftarın gösterdiği ilgi beni duygulandırdı. Bu durum beni yeni takımım için her şeyimi verme konusunda teşvik ediyor. Rakip olarak Roma Olimpiyat Stadı'nın atmosferini gördüm, Romalıların sıcaklığını hissettim ve bugün bunun bir parçası olduğumu bilmek güzel" yorumunu yaptı.