Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı kaleciyi İspanya'da buldu. Sarı-kırmızılı takım Barcelona'nın genç kalecisi İnaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fakat Galatasaray, Pena'dan önce Borussia Dortmund forması giyen Roman Burki ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Her konuda anlaşmaya varılmasına rağmen İsviçreli kaleci, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan son anda vazgeçmişti. Alman basını, Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedenini açıkladı.
- Muslera yüzünden vazgeçti
- Blick ve Sport1'de yer alan haberlerde, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen 31 yaşındaki kalecinin, Muslera'nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olmasından dolayı transfer olmaktan vazgeçti. Bürki, istediği forma şansını bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray'ın teklifini reddetti.