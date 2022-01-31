Spor Roman Bürkinin Galatasarayı reddetme nedeni ortaya çıktı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalede istediği verimi alamayan Galatasaray'da yeni kaleci arayışları son buldu. Barcelona'dan İnaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, genç kaleciden önce Roman Bürki ile anlaşma sağlamıştı. Fakat Bürki son anda transfer olmaktan vazgeçti. Alman basını, Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedenini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Roman Bürkinin Galatasarayı reddetme nedeni ortaya çıktı
Roman Burki

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı kaleciyi İspanya'da buldu. Sarı-kırmızılı takım Barcelona'nın genç kalecisi İnaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fakat Galatasaray, Pena'dan önce Borussia Dortmund forması giyen Roman Burki ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Her konuda anlaşmaya varılmasına rağmen İsviçreli kaleci, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan son anda vazgeçmişti. Alman basını, Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedenini açıkladı.

  • Muslera yüzünden vazgeçti
  • Blick ve Sport1'de yer alan haberlerde, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen 31 yaşındaki kalecinin, Muslera'nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olmasından dolayı transfer olmaktan vazgeçti. Bürki, istediği forma şansını bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi
SPOR
Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

TOKİden 40 ildeucuz konut fırsatı

TOKİ'den 40 ilde
ucuz konut fırsatı

​Şehirler ve satış tarihleri belli oldu.
Nüfus haritası değişti

Nüfus haritası değişti

​Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’tan Rusya açıklaması: Tehlike gerçek

​Türkiye'de 485 kişide görülüyor.

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

​Dostu düşmanı anında tespit edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.