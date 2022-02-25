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Rus futbolcu Kudryashov: Savaşı durdurun

Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından 'savaşı durdurun' yazılı görsel paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Rus futbolcu Kudryashov: Savaşı durdurun
Fedor Kudryashov

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen ve Rusya Milli Takımı'nın da oyuncusu olan 34 yaşındaki Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği harekata tepki gösterdi.

İngilizce olarak 'Savaşı durdur' anlamına gelen 'Stop The War' yazılı paylaşıma, Kudryashov'un takım arkadaşı Belçikalı kaleci Ruuf Boffin de yorum yazarak destek verdi.

Son olarak geçen kasım ayında Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Hırvatistan maçı kadrosunda yer alan Kudryashov, paylaşımına yapılacak yorumları ise sınırlandırdı.

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Fedor Kudryashov (@fed.kudryashov)'in paylaştığı bir gönderi

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