Rüştü Reçber'in oğlundan sürpriz transfer

Futbol direktörü Gerry Strain, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.