Süper Lig'deki son maçına Trabzon'da çıkabilir

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, İtalya'nın Monza takımına transfer olmak üzere.

İtalya basınında yer alan habere göre genç oyuncu, 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak Serie A'ya transfer olacak. Haberde yer alan detaya göre Monza, Avupa kupalarına katılma başarısı gösterirse oyuncunun bonservisindeki satın alma opsiyonu ortadan kalkacak ve İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelini ödemek zorunda olacak.

Galatasaray, Sacha Boey'u geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.