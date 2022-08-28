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Süper Lig'deki son maçına Trabzon'da çıkabilir

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı kulübe veda edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sacha Boey Galatasaraydan ayrıldı mı? Sacha Boey hangi takıma transfer oldu?
Trabzonspor-Galatasaray

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, İtalya'nın Monza takımına transfer olmak üzere.

İtalya basınında yer alan habere göre genç oyuncu, 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak Serie A'ya transfer olacak. Haberde yer alan detaya göre Monza, Avupa kupalarına katılma başarısı gösterirse oyuncunun bonservisindeki satın alma opsiyonu ortadan kalkacak ve İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelini ödemek zorunda olacak.

  • Galatasaray, Sacha Boey'u geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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