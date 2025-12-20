Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çıkan karar sonrası adliyeden ayrılan başkan Saran, Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında stada geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim!"
"Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok."