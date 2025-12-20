Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız

Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız

19:3020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çıkan karar sonrası adliyeden ayrılan başkan Saran, Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında stada geldi.


Olimpiyat Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde;
'Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız!'

"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim!"


'Ömrüm boyunca unutmayacağım'

"Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok."






#Sadettin Saran
#Fenerbahçe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?