Salah'ın düğündeki görüntüleri tepki çekti

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti.

In case you’re wondering how Salah could have contracted coronavirus, he was at his brother’s wedding a couple of days ago. pic.twitter.com/ZElkqTirg8 — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) November 13, 2020

Salah izole edildi

Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu’nun Twitter’dan yaptığı açıklamada, Salah’ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية pic.twitter.com/lPc4kHyT5L — Egypt National Football Team (@Pharaohs) November 13, 2020

Üç kritik maçta yok

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool’un 21 Kasım’da ligdeki Leicester City, 25 Kasım’da da UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.