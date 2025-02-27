Salvatore Foti: Tur atladığımız için mutluyuz

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti,

"Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Savunmada çok iyiydik, çok fazla top kaptık ve çok fazla kaliteli oyun sergiledik. İkinci yarıda biraz performansımız düştü. Daha iyi olabilirdik ama sonuçtan dolayı mutluyuz. Tur atladığımız için mutluyuz"