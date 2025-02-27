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Salvatore Foti: Tur atladığımız için mutluyuz

Salvatore Foti: Tur atladığımız için mutluyuz

18:5927/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik sorumlu Salvotore Foti
Teknik sorumlu Salvotore Foti

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep FK maçının ardından, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü Talisca (2), En-Nesyri ve Kostic'in golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, galip gelerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti,
"Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Savunmada çok iyiydik, çok fazla top kaptık ve çok fazla kaliteli oyun sergiledik. İkinci yarıda biraz performansımız düştü. Daha iyi olabilirdik ama sonuçtan dolayı mutluyuz. Tur atladığımız için mutluyuz"
diye konuştu.





#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
#Gaziantep FK

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