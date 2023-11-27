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Spor

Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının 5. haftası yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü saat 20.45'te Manchester United'ı kendi evinde ağırlayacak.

11:15 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.


Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)


29 Kasım Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
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