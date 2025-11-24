Şampiyonlar Ligi’nde kritik hafta: Galatasaray yarın sahada

Yeni Şafak
15:32 24/11/2025, Pazartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlıyor. Türk futbolunun temsilcisi Galatasaray, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda Union Saint-Gilloise’u saat 20.45’te ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüplerinin kozlarını paylaşacağı nefes kesici mücadelelere sahne olacak. Yarın akşam saat 23.00 seansında İngiliz ve Alman devleri karşı karşıya gelecek: Manchester City evinde Bayer Leverkusen’i ağırlarken, son şampiyon adaylarından Chelsea ise İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Bu karşılaşmalar, hem grupların liderlik durumunu hem de olası bir sürpriz ihtimalini ortaya çıkaracak. Aynı saatte oynanacak Borussia Dortmund-Villarreal ve Napoli-Karabağ maçları da ligin gidişatını etkileyecek diğer kritik mücadeleler arasında yer alıyor.


Çarşamba programında büyük hesaplaşmalar


Şampiyonlar Ligi 5. hafta perdesi, 26 Kasım Çarşamba günü de birbirinden önemli maçlarla kapanacak. Futbol otoritelerinin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Fransa’da gerçekleşecek. PSG, İngiliz ekibi Tottenham’ı ağırlayacak. İngiliz devi Liverpool ise Hollanda’nın köklü kulübü PSV ile karşılaşacak. Gecenin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri ise Arsenal ile Alman devi Bayern Münih arasında oynanacak. İspanya’da ise Atletico Madrid-Inter mücadelesi, İtalya ve İspanya futbol ekollerinin kapışmasına sahne olacak. Bu zorlu fikstür, takımların son 16 turu biletlerini garantileme veya son haftaya taşıma stratejilerini belirlemede kilit rol oynayacak.


5. hafta kritik eşleşmeleri


Yarın, 20.45,
Galatasaray
- Union Saint-Gilloise

Yarın, 20.45, Ajax - Benfica

Yarın, 23.00, Manchester City - Bayer Leverkusen

Yarın, 23.00, Chelsea - Barcelona

Çarşamba, 23.00, Paris Saint-Germain - Tottenham

Çarşamba, 23.00, Arsenal - Bayern Münih

