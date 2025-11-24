Şampiyonlar Ligi’nde kritik hafta: Galatasaray yarın sahada

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüplerinin kozlarını paylaşacağı nefes kesici mücadelelere sahne olacak. Yarın akşam saat 23.00 seansında İngiliz ve Alman devleri karşı karşıya gelecek: Manchester City evinde Bayer Leverkusen’i ağırlarken, son şampiyon adaylarından Chelsea ise İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Bu karşılaşmalar, hem grupların liderlik durumunu hem de olası bir sürpriz ihtimalini ortaya çıkaracak. Aynı saatte oynanacak Borussia Dortmund-Villarreal ve Napoli-Karabağ maçları da ligin gidişatını etkileyecek diğer kritik mücadeleler arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta perdesi, 26 Kasım Çarşamba günü de birbirinden önemli maçlarla kapanacak. Futbol otoritelerinin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Fransa’da gerçekleşecek. PSG, İngiliz ekibi Tottenham’ı ağırlayacak. İngiliz devi Liverpool ise Hollanda’nın köklü kulübü PSV ile karşılaşacak. Gecenin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri ise Arsenal ile Alman devi Bayern Münih arasında oynanacak. İspanya’da ise Atletico Madrid-Inter mücadelesi, İtalya ve İspanya futbol ekollerinin kapışmasına sahne olacak. Bu zorlu fikstür, takımların son 16 turu biletlerini garantileme veya son haftaya taşıma stratejilerini belirlemede kilit rol oynayacak.