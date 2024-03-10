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Spor

Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Carlo Holse ve 82. dakikada Olivier Ntcham kaydetti. Samsunspor - Ankaragücü maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:01 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Samsunspor iki golle kazandı.
Samsunspor iki golle kazandı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Carlo Holse ve 82. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.


Ankaragücü'nün tek golünü 14. dakikada Alim (K.K) attı.


Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36'ya yükselterek 11. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 30 puanla 15. sırada kaldı.


SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Ankaragücü maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Samsunspor
#Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
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