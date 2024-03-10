Samsunspor iki golle kazandı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Carlo Holse ve 82. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golünü 14. dakikada Alim (K.K) attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36'ya yükselterek 11. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 30 puanla 15. sırada kaldı.
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Samsunspor
#Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce