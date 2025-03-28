Samsunspor Kasımpaşa maçına hazır

Samsunspor antrenmanından kare.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Samsunspor - Kasımpaşa maçı 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
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