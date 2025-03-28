Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor Kasımpaşa maçına hazır

Samsunspor Kasımpaşa maçına hazır

18:5528/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor antrenmanından kare.
Samsunspor antrenmanından kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.


Samsunspor - Kasımpaşa maçı 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.







#Samsunspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?