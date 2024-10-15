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Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi

Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi

17:1215/10/2024, Salı
AA
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, milli takım arasında geçen hafta futbolculara 4 gün izin verdi.


İznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan futbolcular, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına tekrar başladı.


Antrenmana ısınma, pas, koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, son bölümde taktiksel çalışma yaptı.


Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.





#Süper Lig
#Samsunspor
#Fenerbahçe

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