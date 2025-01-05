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Samsunspor'da kadro dışı kalan isimler geri döndü

Samsunspor'da kadro dışı kalan isimler geri döndü

15:135/01/2025, Pazar
AA
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Olivier Ntcham da çalışmalara katıldı.
Olivier Ntcham da çalışmalara katıldı.

Samsunspor'da Trabzonspor maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait bugünkü idmanda yer aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.


Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun, rondo ve çift kale maç yaptı.


İdmanda tatilden geç döndükleri için Trabzonspor maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait de yer aldı.


Samsun ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.





#Sasmunspor
#Olivier Ntcham
#Gaetan Laura
#Landry Dimata
#Flavien Tait

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