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Samsunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Samsunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

15:5530/12/2024, Pazartesi
DHA
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Samsunspor, ligde topladığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor.
Samsunspor, ligde topladığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de sezona damga vuran takımlardan olan Samsunspor, 18. haftada Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Dar alan oyunu ve rondo çalışmalarıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.


Teknik direktör Reis, futbolcularına bir gün izin verdi. Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 1 Ocak Çarşamba günü devam edecek.





#Samsunspor
#Trabzonspor
#Süper Lig

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