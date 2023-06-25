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Spor

Samsunspor'da transfer hareketliliği: Galatasaray'a teklif yapıldı

Samsunspor’un transfer gündemindeki isimler Köln’den Kingsley Schindler ve Galatasaray’dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç. Mbaye Diagne iddiaları ise bizzat Başkan Yüksel Yıldırım tarafından yalanlandı.

16:05 . 25/06/2023 Pazar
DHA
Kingsley Schindler, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç için görüşmeler sürüyor.

Kingsley Schindler, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç için görüşmeler sürüyor.

Samsunspor transfer çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Daha önce Galatasaray’dan kaleci Okan Kocuk ve Lech Poznan’dan stoper Lubomir Satka’yı transfer eden kırmızı-beyazlılar, bayram öncesi bir transfer daha açıklamaya hazırlanıyor. Transfer için ismi en çok dile getirilen isim Köln’ün 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Kingsley Schindler.



TFF’nin Ankara’daki kongresine katılan ve medya mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde önümüzdeki hafta bir futbolcu transfer edeceklerini açıklayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın adını vermediği ama transferi için kastettiği oyuncunun Köln ile son iki sezonda 16’sı ilk 11’de olmak üzere 55 lig maçına çıkan, 2 gol atıp 3 asist yapan Schindler olduğu iddia edildi.


Taylan ve Emre hamlesi

Samsun ekibi için ismi gündeme gelen bir diğer isim Taylan Antalyalı. Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık statüsünde forma giyen Taylan için Galatasaray ile temas kuruldu. Yönetim, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Galatasaray Kulübü'ne teklifte bulundu.


İsmi gündeme gelen Karagümrük’ten Mbaye Diagne içinde Başkan Yıldırım açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Yıldırım, “Lütfen yalan haber yapmayın. Samsunspor’un hiç ilgisinin olmadığı bir oyuncu. Allah yardımcısı olsun” dedi.




#Samsunspor
#Taylan Antalyalı
#Emre Kılınç
#Kingsley Schindler
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