Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
San Marino'da kazanan Marc Marquez

San Marino'da kazanan Marc Marquez

17:4014/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Marquez zirvede farkı açmaya devam ediyor.
Marquez zirvede farkı açmaya devam ediyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı San Marino Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. etabı, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.


Bitiş çizgisini 41 dakika 20.898 saniyeyle rakiplerinin önünde birinci sırada geçen Marc Marquez, sezonun 11. zaferine ulaştı. Bu galibiyetle puanını 512'ye çıkaran İspanyol pilot, bir sezonda en fazla puan toplayan pilot olarak rekor kırdı.


Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 0.568 saniye farkla ikinci, Marc Marquez'in kardeşi Alex (BK8 Gresini) ise 7.734 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.


Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 28 Eylül Pazar günü koşulacak.


Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 512 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 330

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 229

5. Pedro Acosta (İspanya): 188






#MotoGP
#San Marino
#Marc Marquez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?