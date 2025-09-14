San Marino'da kazanan Marc Marquez

Bitiş çizgisini 41 dakika 20.898 saniyeyle rakiplerinin önünde birinci sırada geçen Marc Marquez, sezonun 11. zaferine ulaştı. Bu galibiyetle puanını 512'ye çıkaran İspanyol pilot, bir sezonda en fazla puan toplayan pilot olarak rekor kırdı.