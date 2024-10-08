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Selçuk Aydın Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday oluyor

Selçuk Aydın Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday oluyor

Haber Merkezi
15:238/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Selçuk Aydın
Selçuk Aydın

12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Kongresinde Selçuk Aydın, başkanlık için aday olacak.

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Kongresi, 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. 11 Ekim Cuma günü saat 11.00'de de Grand Mercure Ankara'da, eski milli boksör Selçuk Aydın başkan adaylığı için basın toplantısı düzenleyecek. Aydın, toplantıda Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyuracak.


Selçuk Aydın kimdir?

Selçuk Aydın, 1983 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde dünyaya geldi. Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa orta sıklet boks şampiyonluğu bulunan Aydın, Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonluğu için ringe çıkmayı başaran ilk sporcuydu. Kariyerinde 32 maça çıkan Selçuk Aydın, 22'si nakavt ile olmak üzere 29 karşılaşmayı kazandı. Aydın sadece 3 karşılaşmadan yenik ayrıldı.


Selçuk Aydın'ın kazandığı madalyalar:

Avrupa Amatör Şampiyonası

Bronz 2002 Perm Hafif sıklet

Gümüş 2004 Pula Hafif sıklet


EU Amatör Şampiyonası


Altın 2003 Strasbourg Hafif sıklet

Gümüş 2004 Madrid Hafif sıklet

Gümüş 2006 Pécs Hafif sıklet

Akdeniz Oyunları

Gümüş 2005 Almeíra Hafif sıklet

#Türkiye Boks Federasyonu
#Selçuk Aydın
#Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Kongresi

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