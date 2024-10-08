Selçuk Aydın Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday oluyor

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Kongresi, 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. 11 Ekim Cuma günü saat 11.00'de de Grand Mercure Ankara'da, eski milli boksör Selçuk Aydın başkan adaylığı için basın toplantısı düzenleyecek. Aydın, toplantıda Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyuracak.

Selçuk Aydın, 1983 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde dünyaya geldi. Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa orta sıklet boks şampiyonluğu bulunan Aydın, Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonluğu için ringe çıkmayı başaran ilk sporcuydu. Kariyerinde 32 maça çıkan Selçuk Aydın, 22'si nakavt ile olmak üzere 29 karşılaşmayı kazandı. Aydın sadece 3 karşılaşmadan yenik ayrıldı.