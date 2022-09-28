Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a sert sözler: Arkadan kuyu kazmakla meşguldü

A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları mağlubiyeti sonrasında, elini masaya vurarak teknik direktör Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini belirten TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili Sabah'a açıklamalarda bulunan eski yönetici Selim Soydan, Altıntop'a sert açıklamalarla yüklendi. Hamit Altıntop'un, EURO 2020'de Şenol Güneş ve yönetimin arkasından işler çevirdiğini söyleyen Soydan, Kuntz hakkında da konuştu.

"Arkadan kuyu kazdı"

Hamit Altıntop'u iyi tanıdığını belirten Selim Soydan, "Aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş" ifadelerini kullandı.

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"Sanki Jesus ya da Guardiola'yı getireceklerdi"

Teknik direktör Stefan Kuntz hakkında konuşan Soydan, "En çok neye yanarım biliyor musunuz? Şenol Güneş'in takımı toparlamasına, Milli Takım'ı play-off'a taşımasına 2 maç tahammül gösteremeyenler, sanki Jorge Jesus veya Guardiola'yı göreve getirecekmiş gibi bir edayla bula bula Kuntz'u buldular. Başımıza da en büyük çorabı ördüler. Kuntz için 'sistem mistem' diyenler, Şenol Güneş'e şunun 10'da 1'i kadar destek vermediler" dedi.