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Spor

Semih Kılıçsoy attığı golü anlattı: Oyuna girip golünü atacaksın

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu.

23:31 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Semih Kılıçsoy maçın ardından açıklamalarda bulundu.


İşte o sözler:

Taraftarlarımızın önünde ilk golümü attığım için çok mutluyum. Şenol Hocam ve Burak Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık.

''Oyuna girip golünü atacaksın''

Attığı golle ilgili de konuşan genç oyuncu '' Burak Hoca oyuna girmeden kulağıma oyuna girip golünü atacaksın'' açıklamasında bulundu.



#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#UEFA Konferans Ligi
34 dakika önce
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