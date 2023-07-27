Semih Kılıçsoy attığı golü anlattı: Oyuna girip golünü atacaksın

Semih Kılıçsoy
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Semih Kılıçsoy maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlarımızın önünde ilk golümü attığım için çok mutluyum. Şenol Hocam ve Burak Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık.
''Oyuna girip golünü atacaksın''
Attığı golle ilgili de konuşan genç oyuncu '' Burak Hoca oyuna girmeden kulağıma oyuna girip golünü atacaksın'' açıklamasında bulundu.