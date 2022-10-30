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Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'u da Beşiktaş'ı da seviyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni teknik direktör Şenol Güneş, sorulan bir soru üzerine, "Ben Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da seviyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş: Ben Trabzonsporu da Beşiktaşı da seviyorum
​Şenol Güneş

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni teknik direktör Şenol Güneş, sorulan bir soru üzerine, "Ben Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da seviyorum." dedi.

Güneş, bu konuda kimsenin düşüncesine önem vermediğini vurgulayarak, "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerine yer verdi.
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