Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu: "Yıkılmadık, yıkılmayacağız"

EURO 2020'yi puan alamadan tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, turnuvanın ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ben de bu futbolu içime sindiremiyorum"

"Türk futbolu ve Türk halkı bu sonucu hak etmedi. Oyuncularımın hala üzüntülü olduğunu görebiliyorum. Oyuncularıma da tek teşekkür ettim. Biz aslında EURO 2020'deki takım gibi değiliz. Sert eleştiriler oldu bunları anlayabiliyorum. Ben de bu sonucu kabul edemiyorum. Ben de bu futbolu içime sindiremiyorum, futbolcularım da sindiremiyor, Türk halkı da sindiremiyor. Zaman zaman afyon yutmuş gibi oynadığımız bir gerçek. EURO 2020'de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır."

"Sıradan bir takım değiliz"

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir.''

İtalya maçı

''Saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi. 'Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz' demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. EURO 2020'de ezildik."

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"Emeklerin karşılığını alamadık"

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik fakat karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü."

"Asıl hedef Dünya Kupası'na katılmak"

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor."

"Tartışalım ama yaralamayalım"

"Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız."

"Bu tabloyu unutturacağız"

"Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız.''

"Değişimler olacak"

"Başımız dik, alnımız ak. Çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum. Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım."

"Kulüp takımı düşünmüyorum"

''Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.''

"Hiç para almayayım isterseniz"

"Maddi konularla ilgili, hepinizin bildiği gibi turnuvaya katıldık ama kimse para falan almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Bu, benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. '3,2 milyon euro alıyor' diyorlar. Yahu Türkiye'de EURO ile maaş alan var mı? Ben almıyorum. Söylüyorum. Hala aynı yalanı yazıyorsunuz. Bana 'Hırsızsın' diyor. Ben sana rakamı söylemek zorunda mıyım? Hiç para almayayım isterseniz. Burada Beşiktaş 'tan aldığım kadar para almıyorum. Konumuz bu değil ama hep konuşuluyor. Kulüplerden de federasyondan da alacağım var. Mahkemeye versem 'Utanmaz adam' diyorlar. Bir kere mahkemeye gitmedim. Böyle bir haber görmemişsinizdir."

Enes-Halil gerginliği

"Benim kampta problem olarak gördüğüm tek şey; yönetim ve oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Enes ile Halil İbrahim çift kale yaparken, 'Biri hiç top atmıyorlar' dedi. Enes de ağzı var dili yoktur, 'Ne konuşuyorsun' dedi. Birbirlerinin üstüne gidiyorlardı, araya girildi. Ben yumrukları kavgaları küfürleri biliyorum ama buna rağmen başarı da geldi."

Kadro tercihleri

''Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Efecan ve Halil Akbunar ile ilgili de o bölgede Cengiz Ünder vardı. Kadroya alınmayan Salih (Uçan), Berat (Özdemir) gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım.''

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"Sakatlığın yoksa niye ameliyat oldun"

"Taylan Antalyalı 'Sakatlığım yok' dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana 'Sakatlığım var' deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum."

"Emre Belözoğlu ile görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum."

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"Korkak oynadığımızı düşünüyor olabilir"

"Hamit Altıntop ile çok sık görüşürüm. 2-3 gün önce görüştük. 'Hamit Bey' diyeyim, yöneticimiz. Takdir hakları var. O yazı çıktıktan sonra konuşuldu, bana öyle bir şey söylemedi. Fikirlerimiz farklı olabilir. Korkak oynadığımızı düşünüyor olabilir."

"Belki 3'lü savunma yapabilirdim"

''Merih sakatlıktan çıktı, Ozan mart ayında oynamıştı. Onun da sıkıntısı oldu. Merih'i ikinci maçta oynatmayıp Kaan'ı aldık. Bunlar hep bir arayışla ilgili. Belki 3'lü savunma da yapabilirdim. Ama ne defansta ne ofansta iyi değildik. Bunun da tek bir sebebi yok.''

"Rıdvan rahat değildi"

"Hiçbir oyuncumu kendi performansında görmedim. Sizin söylediğiniz, benim de beğendiğim Mert Müldür de dahil. Burada bir problem var ve bunu da yine ben çözeceğim. Rıdvan Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Büyümüş de küçülmüş gibi. Oyun görüşü, çabukluğu... Caner'i almama sebebimi anlatmıştım. Rıdvan'ı da alternatif olarak aldım. Bir tek idmanda çok rahattı ve mükemmel oynadı ama onun haricinde eksikti. Rıdvan'ı oynatmama sebebim, oynadığı sürede başka dünyada olduğunu gördüm. 'Hocam ben rahat değilim'' dedi."

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"Dorukhan sen neden transfer yapmıyorsun kardeşim? Neden gitmiyorsun? Ya da anlaşıp takımında kalmıyorsun. Ne yaptığı belli değil."

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"Biz bunları yapamayız, ayıplarız"

"Biz Fransa'yı yenerken bir reaksiyon göstermedik, oyun oynadık. Turnuvada çok şey yaptık da kaybettik diyemeyiz, bu konuya katılıyorum. Galler maçındaki tartışma, itişme bizi tamamen dağıttı. Onlar da bunu koz olarak kullandı. Adamlar kornerde zaman geçirirken oyuncularımız geri geldiler. Bu tür yanlışların olduğu yerde teknik, taktik konuşulmaz. Önce zihnimizin yeterli olması lazım. İtalya'da oyuncular sakat değil ama yere yatıyor. Biz bunları yapamayız, biz ayıplarız."

"Milli takım değerlerini korumak için buradayım"

"Bu zamana kadar bütün çalışmalarımda hep bu tür başarısızlıklar yaşadım. Bugünlere gelmişsem sebebi bunlara takılı kalmamak. Burada da üzüldüm ve sizinle paylaşıyorum. Federasyon da Türkiye de benden bir şeyler bekledi. Sıkıntıları, olumsuzlukları abartırım ve düzeltmeye çalışırım. Milli takım değerlerini korumak için buradayım. Başarıyı, başarısızlığı bilen insanın avantajı var. Diyelim ki Karadağ'a, Hollanda'ya kaybettik, o zaman bunları da konuşacağız. Kaçmayacağız. Bu yüzden burada bunları konuşalım ve konuyu kapatıp önümüze bakalım istedim."

İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım, paylaştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim.