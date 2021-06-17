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Süper Lig'de yeni yabancı kuralı onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu. Kulüpler Birliği'nin talebini reddeden federasyon, önümüzdeki sezonki yabancı kuralını 8+6 olarak onayladı.

Haber Merkezi AA
Süper Ligde yeni yabancı kuralı onaylandı
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesi başlayacak 1. transfer ve tescil döneminin bugün başladığını duyurdu. İlk transfer dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

  • Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)
  • TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)
  • TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)
  • TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)
  • Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

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