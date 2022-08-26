Şenol Güneş açıkladı: Şampiyonlar Ligi geride kaldı, Galatasaray maçına bakacağız

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, bir dizi ziyaretler kapsamında bulunduğu Trabzon'da, bordo-mavili taraftarlarla sohbet etti. Güneş, Gümüşhane ve Trabzon'un sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'ndaki sohbetinde, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini ve bu hafta oynanacak Galatasaray maçını değerlendirdi.

Bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlar, Şenol Güneş'e, "Hocam takım biraz kötü oynuyor. Orta sahada sıkıntı var. Ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı bu soruya, "Öyle oldu, böyle oldu. Şampiyonlar Ligi zor. Önümüzdeki Galatasaray maçına bakacağız." şeklinde cevap verdi.

Aktif olarak herhangi bir takım çalıştırmayan ve memleketi Trabzon'da zaman geçiren Şenol Güneş'in, taraftarlarla yaptığı bu sohbet, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.