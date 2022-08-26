Spor Şenol Güneş açıkladı Şampiyonlar Ligi geride kaldı, Galatasaray maçına bakacağız
FUTBOL FUTBOL

Şenol Güneş açıkladı: Şampiyonlar Ligi geride kaldı, Galatasaray maçına bakacağız

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, bir dizi ziyaretler kapsamında bulunduğu Trabzon'da, bordo-mavili taraftarlarla sohbet etti. Güneş, Gümüşhane ve Trabzon'un sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'ndaki sohbetinde, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini ve bu hafta oynanacak Galatasaray maçını değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş Trabzonspor için bakın neler söyledi
Şenol Güneş

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, bir dizi ziyaretler kapsamında bulunduğu Trabzon'da, bordo-mavili taraftarlarla sohbet etti. Güneş, Gümüşhane ve Trabzon'un sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'ndaki sohbetinde, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini ve bu hafta oynanacak Galatasaray maçını değerlendirdi.

Bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlar, Şenol Güneş'e, "Hocam takım biraz kötü oynuyor. Orta sahada sıkıntı var. Ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı bu soruya, "Öyle oldu, böyle oldu. Şampiyonlar Ligi zor. Önümüzdeki Galatasaray maçına bakacağız." şeklinde cevap verdi.

Aktif olarak herhangi bir takım çalıştırmayan ve memleketi Trabzon'da zaman geçiren Şenol Güneş'in, taraftarlarla yaptığı bu sohbet, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Biletler satışta

Biletler satışta

​Trabzonspor - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.
Gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog

​Volkan Demirel kura toplarından birisini açamadı.
F.Bahçe ve Trabzonspor'un <br>rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belirlendi.
'G Grubu'nu <br>tercih ederdim'

'G Grubu'nu
tercih ederdim'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu.
Sahalardan <br>uzak kalacak

Sahalardan
uzak kalacak

​Sevilla'da Marcao şoku yaşanıyor.
'İntikam istiyor'

'İntikam istiyor'

​Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, sosyal medya sallandı.
Tribün lideri<br>öldürüldü

Tribün lideri
öldürüldü

​Katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı.
Kazandığı para <br>belli oldu

Kazandığı para
belli oldu

​Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı, kasasını doldurdu.
'Bencil oynuyorlar'

'Bencil oynuyorlar'

​Ümit Karan, Seferovic'in neden gol atamadığını açıkladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Fenerbahçe Caulker'ın sözleşmesini feshetti.
Avrupa karnesi zayıf

Avrupa karnesi zayıf

Abdullah Avcı'nın şaşırtan istatistiği.
Belçika'da turu kaptık

Belçika'da turu kaptık

​Başakşehir, rövanşı kazandı ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.