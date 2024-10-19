Şenol Güneş Türk futbol tarihine geçti

Şenol Güneş ilki gerçekleştirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşısında 1000'nci maçına çıkarak bu unvana sahip ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, bir ilke imza attı.
72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı kariyerindeki 1000'nci maçına çıkarak bu unvana sahip ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Trabzonspor'un paylaşımı:
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