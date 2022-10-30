Şenol Güneş yeniden Vodafone Park'ta: Tribünlerden karanfiller atıldı

Şenol Güneş, 3.5 yıl aranın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'a çıktı. Ümraniyespor maçı öncesinde taraftarları selamlayan tecrübeli teknik adama tribünlerden karanfiller atıldı.
Şenol Güneş'in ilk açıklaması;
- "Yeni bir heyecan ve başlangıcım var. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz. Büyük bir takım olarak her maçı kazanmak için çıkacağız."
☀️ Vodafone Park'ta tezahüratlar sonrası Şenol Güneş sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Taraftar tecrübeli teknik adama çiçek buketi verdi.pic.twitter.com/wIJQcaCQni
☀️ Vodafone Park'ta tezahüratlar sonrası Şenol Güneş sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Taraftar tecrübeli teknik adama çiçek buketi verdi.pic.twitter.com/wIJQcaCQni— SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022