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Şenol Güneş yeniden Vodafone Park'ta: Tribünlerden karanfiller atıldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 3.5 yıl aranın ardından yeniden Vodafone Park'a çıktı. Ümraniyespor maçı öncesinde taraftarları selamlayan tecrübeli teknik adama tribünlerden karanfiller atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş yeniden Vodafone Parkta: Tribünlerden karanfiller atıldı
Şenol Güneş - Beşiktaş

Şenol Güneş, 3.5 yıl aranın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'a çıktı. Ümraniyespor maçı öncesinde taraftarları selamlayan tecrübeli teknik adama tribünlerden karanfiller atıldı.

Şenol Güneş'in ilk açıklaması;

  • "Yeni bir heyecan ve başlangıcım var. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz. Büyük bir takım olarak her maçı kazanmak için çıkacağız."
Beşiktaş-Ümraniyespor

Beşiktaş-Ümraniyespor

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
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