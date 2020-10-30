Şenol Güneş'e mesaj gönderdi: Ay-yıldızlı formayı giymeye hazırım

Savunma ve hücumdaki katkısıyla alkış toplayan Caner Erkin, yeniden A Milli Takım forması giymek istiyor.

En son 6 Haziran 2017’de İzlanda maçında A Milli Takım’ın formasını giyen tecrübeli 32 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in göreve geldiği günden bu yana ay-yıldızlı formaya uzak kaldı.

"Teknik heyetin kararını bekliyorum"

Tecrübeli sol bekin de milli takımla ilgili olarak, “Milli takım teknik heyetinin kararını bekliyorum. Ben her zaman ay- yıldızlı formayı giymeye hazırım” dediği öğrenildi.