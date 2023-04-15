Şeref Eroğlu: Çifte bayram yaşatmak istiyoruz

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye zirveyi hedefliyor. Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen şampiyonada madalya rekoru kırarak kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkekler serbest ve grekoromen stilde ise takım halinde Avrupa ikincisi olan Türkiye, bu başarıyı daha da yukarıya taşımak istiyor.





Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Geçen yılki başarılarımızı daha da yukarılara çıkarmak için şampiyonada mücadele edeceğiz. Milli sporcularımızın başarılarıyla Türk halkına çifte bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağımız tüm madalyalarımızı depremden etkilenen halkımıza adayacağız" diye konuştu.





"Hedefimiz 17 madalyayı geçmek"





Tüm milli sporcuların hem psikolojik hem mental hem de fiziksel olarak güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirten başkan Eroğlu, "30 milli güreşçi ile mücadele edeceğimiz şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz geçen yılki başarımızın üzerine çıkmak" dedi.





Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandığını belirten Eroğlu, "Türk güreş tarihinde Avrupa'da bir rekora imza atmıştık. Burada rekoru kırmak istiyoruz ve altın madalya sayısını çoğaltmak istiyoruz. Yüreği vatan sevgisiyle dolu, 'Ben şampiyon olacağım' diyen gençlerimizle ve şampiyon takım kaptanlarımızla iddialıyız. Türk güreşi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle başarı yolculuğuna devam edecek" ifadelerini kullandı.





"Gururla temsil edeceğiz"





Geçtiğimiz ay Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alman başarılarla Türk güreşinin geleceğinin daha da parlak olduğunu ifade eden başkan Şeref Eroğlu, "Tarihimizde ilk defa Grekoromen Milli Takımımız U23 Avrupa Şampiyonu oldu. Kadınlar ve serbest stilde de takım halinde ikincilik elde ettik. Çok güzel bir nesil bizleri bekliyor. Pırıl pırıl gençlerimizle birlikte Türk bayrağını gururla temsil etmeye devam edeceğiz, geleceğimiz gençlerde. Hırvatistan'da katılacağımız Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 güreşçimizle iddialıyız. Hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası'nda rekorlar kırmak sonra da Eylül ayında Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası. Bu iki önemli şampiyonada güzel işlere imza atarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da şampiyonluklar almak en büyük amacımız" değerlendirmesinde bulundu.















