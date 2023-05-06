Şeref Eroğlu: "Güreşte çıtayı çok yükselttik"

2022 yılı Türk Güreşi adına madalya rekorlarının kırıldığı yıldı. 2023'te Avrupa Şampiyonası ile yine çok başarılı başladı aynı ivme ile devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk güreşinin adeta kendisiyle yarıştığını söyledi.





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, sadece bu yılı değil geleceği de düşündüklerini söyledi. Bir federasyonun başarılı olabilmesi için idari, mali ve sportif açıdan doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Yıldız sporcularınız ile aynı dili konuşabildiğiniz, onları anlayabildiğiniz kadar onlarla başarıya ulaşabilirsiniz. Ülke olarak dünyanın güreşteki en önemli yıldızlarına sahibiz. Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit üç ayrı kategoride dünyanın en tepesindeki yıldızlarımız. Ağır sıkleti domine ediyoruz dünyada ve Avrupa'da. Bu büyük sporcularımıza diğer arkadaşları da eşlik ediyor artık. Son 2 Avrupa Şampiyonasında 17'şer madalya kazandık ki bu güreş tarihimizde ilk kez oluyor. Yine geçen Dünya Şampiyonasında dünya güreş tarihinde ilk kez Türkiye olarak 3 ağır sıklette altın aldık, tüm ağır sıkletleri domine ettik Dünyada eşi benzeri yok. Bu ortam, bu başarılar ancak sporcularınızla aynı dili konuşabilirseniz geliyor. Şimdi en hafif sıkletler ve en alt yaş gruplarından itibaren başarılarda gelmeye başladı. Diğer sıkletlerde kendi sıkletlerini domine etmeye başlayan genç yıldızlarımız da yükselen başarı ivmelerini devam ettiriyorlar. Bir sporcu kolay yetişmiyor. Aylar süren hazırlıklar, günler süren antrenmanlar var. Akıttıkları terlerin karşılığını madalya olarak Türk halkına armağan etmeleri tüm yorgunlukları unutturuyor. Bizler de Türk güreşi için durmadan çalışmaya, yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.





"Devletimize teşekkür ederiz"





Türk sporunun her branşta başarılı olması için devlet yetkililerinin destek verdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Sporu seven ve tüm sporcuları destekleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sağ olsun tüm spor branşlarıyla olduğu gibi güreş ile de ilgileniyor ve destekliyor. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize de Türk sporuna katkı için, verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.





Başarılar tesadüf değil





Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan Avrupa Güreş Şampiyonasında 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak geçen yılki başarısını sürdüren milli takımın başarılarıyla gurur duyduklarını belirten başkan Eroğlu, şampiyonluk kupasıyla birlikte Yeni Şafak'ı ziyaret etti.





Geçtiğimiz yıl 17 madalya rekorunu egale ettiğimizi belirten Eroğlu, "Bu başarılarımızın tesadüfi olmadığını gösterdik. Türk güreşi mücadele ettiği her organizasyonda tarihi başarılar kazanıyor. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 65 yıl sonra 4 altın madalya kazandık. Toplamda 8 madalya elde ettik. Türk güreşi olarak Avrupa'da, dünyada ağır sıkleti domine ediyoruz. Başarı çizgimizi korumanın yanı sıra çıtayı daha da yukarıya çıkarmanın amacındayız. Türk güreşi kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Başarının ancak büyük hayaller ve hedefler konularak elde edilebilir olduğunu biliyoruz. Her zaman söylediğim gibi tüm rekorlar kırılmak içindir. Büyük düşünüp, büyük oynuyoruz. Bir federasyonun başarılı olabilmesi için idari, mali ve sportif açıdan başarılı olması gerekiyor. Biz bunların üçünü aynı anda halletmiş bir federasyonuz. 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile yaşıtız. Ben geldiğimde Türk güreşini üç ağır sıklete sıkıştırmışlardı. Ne de olsa Rıza, Taha ve Yasemin var, madalya alırlar görüşü hakimdi. Ancak bizim böyle bir lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.





"Türk sporunun lokomotifiyiz"





Başkan Şeref Eroğlu, güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, "Rıza 12, Taha 10, Yasemin 6 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ben de güreşçiliğimde 6 altın madalya kazandım. Toplamda 112 Avrupa şampiyonluğumuz var. Bu çok büyük bir başarı. Türkiye olimpiyat tarihinde toplam 104 madalya kazandı. Bunun 29'u altın madalya olmak üzere 66'sı güreşten geldi" ifadelerini kullandı.





Başkan Eroğlu, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi dünya çapında tanınan sporcuların yanma her gün yeni isimler eklediklerini belirtti. Güreşte artık takım hüviyetinin ön plana çıktığını anlatan Eroğlu, "Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün yanına biz Feyzullah Aktürk gibi ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanan bir sporcuyu koyduk. Daha 24 yaşında. Onun yanında 27 yaşında Burhan Akbudak var. Avrupa şampiyonu olmadan dünya şampiyonu oldu. Adem Burak Uzun'u Avrupa şampiyonası öncesi kimse tanımıyordu. 22 yaşında ilk kez A takımda mücadele etti. Hem de dünya ve Avrupa şampiyonu Azeri sporcuyu yendi. Serbest güreşte İbrahim Çiftçi'yi bulduk ve 97 kiloda ilk kez madalya aldı. Yine ilk kez A takımda güreşen Emrah Ormanoğlu da üçüncü oldu. 6 sıklette madalya aldık. Kadınlarda da durum böyle. Yasemin Adar Yiğit'in, Buse Tosunoğlu'nun yanına sürekli birileri geliyor" diye konuştu





17 yıl sonra 17 madalya ile tarih yazdık





Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye hem bireysel, hem de takım olarak önemli başarılar elde etti. Toplam 30 sıklette mücadele eden sporcularımızdan 17 madalya gelirken, geçtiğimiz yıl kazanılan 17 madalyayla tarihimizin en çok madalya kazanma rekoru da egale edildi.





Hırvatistan'da serbest stilde Taha Akgül, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Kadınlarda Yasemin Adar Yiğit 6'ncı Avrupa şampiyonluğunu yaşarken rakiplerine bir kez daha 'Ben buradayım' mesajı verdi. Grekoromen stilin efsanesi Rıza Kayaalp ise 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu.





Millilerimizde ayrıca serbest stil 92 kiloda geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Grekoromen stilde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Adem Burak Uzun, rakiplerine büyük üstünlük kurarak 55 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Grekoromen stilde son dünya şampiyonu Burhan Akbudak 82 kiloda ilk kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Takım klasmanında ise Grekoromen Güreş Milli Takımımız, kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla 155 puan toplayıp 17 yıl aradan sonra takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.





Kadın Güreş Milli Takımımız, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile topladığı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu. Serbest Güreş Milli Takımımız ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla 115 puan toplayarak takımlar klasmanında kürsünün 3. basamağında yer aldı.





"Olimpiyat madalyası geleneği sürecek"





Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda güreşteki olimpiyat madalyası geleneğinin devam edeceğini söyledi.





Eroğlu, "Rıza ve Taha 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra güreşi bırakacaklar. Rıza, Taha, Yasemin olimpiyat şampiyonluğu için en büyük aday. Paris'te 3 olimpiyat şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum. Rıza'nın olimpiyatta altın madalyası alarak kariyerini noktalaması onu destekleyen herkesin hayali. Taha'nın ikinci, Yasemin'in ilk olimpiyat altını olacak. İmkansız değil, çalışacağız. Bu çıkış trendi Paris'te de devam edecektir ama çok daha önemlisi 2028 ve 2032'nin yıldızları için doğru yönetim modelinin sürdürülebiriliği. Sadece önümüzdeki 2023 Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatlarını değil, gelecek nesillerin planlamasını da yapmamız gerekiyor. Hem bugünü iyi yönetebilmemiz lazım hem de yarınları" dedi.





"Dünya şampiyonluğu Türk güreşinin geleneğidir ve Türk'ün olduğu her yerde atadan toruna taşınacaktır" diyen Eroğlu, "Bayrağımızı dalgalandırmak bizim asli görevimiz" diye konuştu.





"Başarımız deprem bölgesine armağan"





Başkan Şeref Eroğlu, "Rıza'ya, Taha'ya ve Yasemin'e omuz veren genç kardeşlerimiz var. Burhan Akbudak, Ali Cengiz gibi güreşçilerimiz de şampiyon oluyor artık. 10 sıkletin 9'unda madalya için yarışan bir grekoromen takımımız var. Son Avrupa şampiyonasında Grekoromende birinci, kadınlarda ikinci, serbestte ise üçüncü olduk. Her şampiyonada her seviyede artık tüm takımlarımızla kürsüde yer alıyoruz. 100. yılımızdaki son şampiyonluğumuzdaki başarılarımızı benim de Kahramanmaraş'ta iken yaşadığım deprem bölgelerindeki tüm halkımıza armağan ediyoruz. Onlara biraz olsun moral verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.





355 kez kürsüye çıktık





Avrupa Güreş Şampiyonası sonrasında Türkiye'nin, tüm şampiyonalarda kazanılan madalya sayısı 355'e yükseldi. A Millilerin bugüne dek Avrupa'da kazandığı madalya sayıları söyle; Erkekler Serbest stilde; 59 altın. 62 gümüş, 83 bronz. Kadınlarda; 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz ve Grekoromende: 45 altın, 27 gümüş, 50 de bronz madalya. Böylece milliler Avrupa Şampiyonaları tarihinde toplamda 112 altın, 93 gümüş ve 150 bronz olmak üzere toplam, 355 kez kürsüye çıkmış oldu.



