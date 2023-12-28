Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Beni kimse aramadı

"Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Ben öyle çok konuşan biri değilim, görevi bıraktıktan sonra da konuşmadım. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman oturur konuşuruz, şu an itibarı ile beni kimse aramadı"