Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Beni kimse aramadı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlıların göreve getirmek istediği isimler arasında son şampiyonluğun önemli mimarlarından Sergen Yalçın ismi geçiyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı ise kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.
Sergen Yalçın'ın açıklaması şöyle:
"Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Ben öyle çok konuşan biri değilim, görevi bıraktıktan sonra da konuşmadım. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman oturur konuşuruz, şu an itibarı ile beni kimse aramadı"
Gelen haberlere göre Yalçın konusunda yönetim, tercihini yabancı teknik direktörden yana kullanmak istiyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirilmemişti.
Samet Aybaba ise bugün yaptığı basın toplantısında, "Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama. Konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız" ifadelerini kullandı.