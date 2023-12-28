|
Spor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Beni kimse aramadı

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine yeni bir ismi getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik adam Sergen Yalçın'ın adı gündemden düşmüyor. İddialar üzerine konuşan Yalçın, "Şu an itibarı ile beni kimse aramadı. Teklif gelirse o zaman oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

16:18 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:30 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Siyah-beyazlı yönetiminden bazı isimler Sergen Yalçın'ı istemiyor.
Siyah-beyazlı yönetiminden bazı isimler Sergen Yalçın'ı istemiyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.


Siyah-beyazlıların göreve getirmek istediği isimler arasında son şampiyonluğun önemli mimarlarından Sergen Yalçın ismi geçiyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı ise kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.


Sergen Yalçın'ın açıklaması şöyle:

'Oturur konuşuruz'

"Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Ben öyle çok konuşan biri değilim, görevi bıraktıktan sonra da konuşmadım. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman oturur konuşuruz, şu an itibarı ile beni kimse aramadı"


Sergen Yalçın

Gelen haberlere göre Yalçın konusunda yönetim, tercihini yabancı teknik direktörden yana kullanmak istiyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirilmemişti.


Samet Aybaba ise bugün yaptığı basın toplantısında, "Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama. Konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba




#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Teknik direktör
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu